Chrissy Teigen fala sobre medo de se tornar alcoólatra

Em entrevista, a modelo Chrissy Teigen falou sobre o seu medo de virar alcoólatra. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / Reuters

Em entrevista para a revista Cosmopolitan, a modelo norte-americana Chrissy Teigen falou abertamente sobre seus problemas com o consumo excessivo de álcool. A esposa de John Legend, que no passado já havia contado a sua batalha contra a depressão pós-parto, disse que “bebia demais” no passado e que há, na sua família, um histórico de alcoolismo.

“Eu estava bebendo demais, ponto”, disse a modelo. “Eu me acostumei a beber uma taça de vinho enquanto me maquiava. Depois, mais uma taça de vinho antes de uma premiação. Depois, várias taças nas festas pós-premiação. E então eu me sentia péssima por abusar da bebida. Não há sentimento pior do que achar que você decepcionou seu marido e seus amigos”, completou.

“Não conseguia parar de beber após um drinque e ninguém me dava nenhum toque que eu estava abusando. No meu íntimo eu sabia que estava abusando, mas não ligava porque as pessoas ao meu redor também não ligavam”, desabafou Chrissy. Ela dediciu parar de beber em um retiro que fez na Ásia com seu marido e Luna, sua filha de 16 meses de vida.

“Pensava que não conseguiria ficar totalmente sóbria, mas provei pra mim mesma que isso é possível. E eu me senti realmente ótima sem álcool”, finalizou.

Caso você esteja enfrentando problemas com bebibas alcóolicas, acesse o site dos Alcoólicos Anônimos e procure o grupo de reuniões mais próximo. É grátis e o sigilo é garantido.