Chris Pratt visita Hospital Infantil em Seattle, EUA

Chris Pratt e a menina Madisen. Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto Guardiões da Galáxia não estreia, os fãs podem acompanhar as redes sociais do protagonista Chris Pratt. Recentemente, o ator visitou o Hospital Infantil de Seattle, nos EUA, e compartilhou a experiência no Instagram.

Pratt tirou fotos com várias crianças no hospital e, em cada imagem publicada, ele fala um pouco delas. Na foto com Madisen, por exemplo, ele escreveu na legenda: "Madisen está lutando contra o câncer. Que criança incrível, com um lindo sorriso. Ela ama arte e moda e tem muito futuro".

Na legenda de outra foto, com dois garotos gêmeos, ele disse: "Hoje eu passei um tempo com Coen e Zion, gêmeos que nasceram com apenas 700 gramas cada. Graças aos médicos e aos enfermeiros do Hospital Infantil de Seattle, os garotos estão bem. E já estão sentindo saudades da irmã mais velha deles".

Confira as lindas imagens:

Rowan was Groot for Halloween and his brother was Rocket. What an awesome kid. Great parents and from a great family. You're in my prayers tonight little man. Stay #strong @seattlechildrens Uma foto publicada por chris pratt (@prattprattpratt) em Out 10, 2016 às 8:10 PDT