Chris Pratt é acusado de objetificar mulher e de 'desmerecer' filho do primeiro casamento

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger em post no Instagram Foto: Instagram/ @prattprattpratt

O ator da Marvel, Chris Pratt, esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira, 5. O artista compartilhou uma declaração para a esposa, Katherine Schwarzenegger, que foi alvo de diversas críticas.

Na legenda, Chris agradece pela "filha saudável" que a filha de Arnold Schwarzenegger deu a ele. Muitos usuários no Instagram estão acusando o ator de desmerecer o filho primogênito, Jack, que é fruto de seu antigo relacionamento com Anna Faris.

O pequeno de 8 anos nasceu prematuro e teve hemorragia cerebral, portanto, precisa de alguns cuidados especiais. Os seguidores também alegaram que Pratt objetificou a Katherine no texto. Os artistas não se pronunciaram sobre a repercussão.

"Gente, de verdade, olhem como ela está olhando para mim. Quer dizer, encontre alguém que olhe assim para você! Ela me deu uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que às vezes eu coloco meu fone de ouvido para abafar, mas isso é amor", iniciou.

"Ela me ajuda com tudo! Em troca, periodicamente, abro um pote de picles. Essa é a troca. Seu coração é puro e pertence a mim. Meu maior tesouro, bem ao lado do meu cartão de Ken Griffey Jr. (astro do beisebol). Que você sabe que diz muito", escreveu.

"É seu aniversário daqui há seis meses, então se eu não comprar nada para ela, vou dizer para olhar este post de novo. Amo você, querida", finalizou. “Oh, uau, é só quando estou comendo cereal, mas te amo”, respondeu Katherine à declaração.

Alguns dos comentários foram: "Você acabou de descrever sua esposa como uma posse?”, questionou um seguidor por causa da comparação do ator, que colocou Katherine ao lado do cartão de Ken Griffey Jr. como seus “maiores tesouros”.

“Por que mencionar que ela te deu uma filha saudável? Você esqueceu que seu filho nasceu prematuro e tem problemas de saúde? Isso é uma coisa passiva-agressiva”, disse um usuário.

"1. Dizer o quanto sua esposa faz por você sem dar nada em troca. 2. Fazer piada sobre não fazer esforço para presente de aniversário dela. 3. Ser incapaz de evitar reclamar dela, mesmo quando tenta elogiá-la. 4. Fazer comentário estranho sobre pureza/propriedade sobre ela. Este post poderia completar o bingo do homem cristão tóxico", alegou outro.