Chris Hardwick é acusado de abuso sexual por ex-namorada

O apresentador Chris Hardwick negou as acusações de abuso sexual feitas pela sua ex-namorada Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O apresentador norte-americano Chris Hardwick, conhecido por fundar o site Nerdist e por apresentar o programa Talking Dead, que discute os episódios da série The Walking Dead, foi acusado por sua ex-namorada, a atriz e cosplayer Chloe Dykstra, de abusar sexualmente dela quando os dois se relacionaram entre 2011 e 2014.

Em longo post feito no site Medium e sem citar o nome de Hardwick diretamente, Dykstra relatou que logo após os dois começaram a namorar ele elaborou uma série de regras que ela deveria respeitar como proibição de sair à noite, evitar amigos homens ou falar em público. Ela também explicou como seu ex-namorado abusava sexualmente dela, forçando-a a ter relações sexuais.

Dykstra ainda acusa Hardwick de tentar acabar com sua carreira em Hollywood após o término do relacionamento, usando sua influência para espalhar mentiras para os estúdios como forma de se vingar pelo rompimento. "Eu postei um artigo não-listado no Medium hoje e claramente ele repercutiu. Estou espantada e quero agradecer a todos pelo seu apoio, isso significa muito para mim. Vou ficar um tempo fora da internet, mas saibam que o apoio de vocês significa tudo para mim", escreveu Chloe no Twitter.

Em depoimento ao site Deadline, Hardwick negou as acusações. "Essas são acusações muito sérias e não podem ser levadas de maneira leviana, por isso demorei esse tempo para ver como ia respondê-las. Fiquei de coração partido ao ler o post de Chloe. Nosso relacionamento de três anos não foi perfeito. Não éramos feitos um para o outro e discutimos, até gritamos um com o outro, mas eu a amei e fiz tudo para apoiá-la como parceiro e namorado sem em nenhum momento abusar sexualmente dela", disse.

O apresentador continuou seu depoimento afirmando que Chloe o está acusando dessas coisas por não ter superado o fim do relacionamento, que teria ocorrido após ele descobrir uma traição dela. "Fiquei devastado ao ler que ela agora está me acusando de coisas que não aconteceram. Fui pego de surpresa porque sempre desejei o bem para ela. Como pai, filho e futuro pai, não compactuo com qualquer tipo de abuso contra mulheres", finalizou.

Por conta das acusações, o canal AMC anunciou que está fazendo uma investigação interna sobre o assunto e afastou Hardwick da produção dos programas Talking Dead e Talking With Chris Hardwick, além de tirá-lo da moderação de painéis da San Diego Comic-Con que ocorrerão no mês que vem.