Chris Flores revela como desmascarou a 'grávida de Taubaté'

Chris Flores revelou que nunca acreditou na história da 'grávida de Taubaté'. Foto: JUAN GUERRA/ESTADÃO

Convidada do The Noite da última terça-feira, 7, Chris Flores relembrou um caso marcante da televisão brasileira e que virou um dos memes mais clássicos da internet: a Grávida de Taubaté. Na época, a apresentadora trabalhava no Hoje em Dia, da Record, e entrevistou Maria Verônica Aparecida César Santos, a 'grávida'.

"A gente estava em dúvida porque era esdrúxula aquela barriga", disse Chris a Danilo Gentili, que brincou: "Eu tinha vontade de chutar aquela barriga".

Em 2011, Maria Verônica dizia estar grávida de quadrigêmeas e fez sucesso na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ela começou a receber fraldas e outros itens de moradores da cidade e, depois, foi ao Hoje em Dia pedir ajuda financeira, mas a apresentadora não comprou a história.

"Eu falei: 'gente, não posso fazer o programa porque eu não acho que ela está grávida'. Daí levaram ela no meu camarim, falaram para eu conversar com ela. Eu conversei e joguei a real com ela: 'eu acho que você não está grávida, eu preciso ver a sua barriga para saber que você está grávida'. Ela começou a chorar. Estava com filho do lado, começou a gritar, a me humilhar", relembrou Chris.

Mas a apresentadora continuou insistindo para saber a veracidade da história: "'Meu amor, eu já fiquei grávida, eu sei como é uma mulher grávida. Você não está com o nariz inchado, pé inchado'. Ela ficou ofendidíssima. Aí eu falei: 'então faz o seguinte, desce só um pouco do vestido aqui para mim'. Aí ela falou 'não, porque minha barriga está horrorosa, toda queimada, toda cheia de estria'. Eu já estava procurando um alfinete... mas eu não poderia falar que ela não estava grávida, porque ela poderia estar grávida de um e com espuma por cima. Aí eu comecei a inventar história na minha cabeça... 'será que ela engravidou de outro, escondeu do marido?' Vai saber...".

O fato de Chris não acreditar na história deixou a 'grávida' irritada: "Ela começou a me humilhar, falando que ia embora. Tanto que, no início do programa eu não estou, mas depois eu falei 'tá bom, vamos fazer uma boa ação, ela pode estar precisando'. Ela ganhou tudo para as quatro crianças que estavam na barriga dela e ela não queria devolver depois. Quando ela saiu do ar, eu falei com um repórter que ia acompanhar ela até Taubaté. Eu falei 'vai pra Taubaté e descubra, porque essa mulher não está grávida e eu quero desmascarar ela'. Dito e feito. No mesmo dia, ele foi no médico e descobriu que aquela ultrassonografia não era dela, ela tinha roubado da internet", relatou a apresentadora.

Depois de desmascarada, Maria Verônica teve de devolver os itens que ganhou do programa e, posteriormente, foi processada pelo Ministério Público.

