Chris Evans revela ter perdido 7 quilos após dizer adeus ao Capitão América

Durante o lançamento de Lightyear, Chris Evans revelou que perdeu sete quilos desde que disse adeus a Steve Rogers, o Capitão América, em Vingadores: Ultimato. Ao Yahoo Entertainment, o ator falou que fãs estão questionando sobre seu peso.

"Toda vez que as pessoas me veem, elas dizem: 'Você está bem? Você perdeu um pouco de peso'. Sim, eu só não tive que ir malhar com tanta força", disse.

Chris Evans completou 41 anos nessa segunda-feira, 13, e está lançando Lightyear e Entre Facas e Segredos 2, o que o ajuda a diversificar os papéis em sua carreira artística. Por isso, segundo ele, retornar como Capitão América será difícil.

“‎Não quero desapontar ninguém, mas é difícil… Foi uma jornada tão boa e estou tão feliz com isso. É um papel tão precioso para mim. Teria que ser perfeito. Seria assustador errar em algo que é tão querido para mim. Esse papel significa muito para mim. Então, revisitá-lo… Precisa ser perfeito‎”, explicou ao Comicbook.