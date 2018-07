Chris Evans reencontra seu cachorro e publica vídeo do momento

O cachorro do ator Chris Evans fez festa para o ator quando ele voltou das gravações de um filme que duraram 10 semanas. Foto: Monica Almeida/The New York TImes

O ator Chris Evans postou um vídeo fofo no Twitter neste último domingo, 3, mostrando o reencontro com seu cachorro. O pet fez festa quando o dono voltou para casa, após ter passado dez semanas fora gravando um filme.

“Depois de 10 longas semanas”, escreveu Evans na legenda do tuíte com o vídeo em que Dodge aparecendo pulando em cima do ator e o lambendo sem parar. Ele adotou o cachorro em abril deste ano quando gravou cena do filme Gifted dentro de um canil de animais para adoção.

Veja o vídeo:

