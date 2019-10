Chris Evans participa de cerimônia da companhia de teatro onde estudou

Chris Evans fala durante a cerimônia de inauguração do novo espaço da companhia de teatro onde estudou quando era jovem; ao lado dele está Lisa Evans, mãe do ator e diretora do Concord Youth Theatre. Foto: Ken McGagh/The Metro West Daily News via AP

Chris Evans, intérprete do Capitão América, voltou a sua terra natal, em Massachusetts, para participar de uma cerimônia da companhia de teatro na qual aperfeiçoou suas habilidades de atuação quando era jovem.

Usando um boné do time de beisebol Boston Red Sox, o ator ajudou a cortar a fita que representava a inauguração do novo espaço permanente do Concord Youth Theatre, neste sábado, 19.

Ao lado do artista estava a mãe dele, Lisa Evans, que é diretora do teatro. O ator atuou nas produções da companhia a partir dos nove anos de idade.

Chris Evans ajudou a cortar a fita que representava a inauguração do novo espaço do Concord Youth Theatre. Foto: Ken McGagh/The Metro West Daily News via AP

Na plateia, alguns crianças olhavam admiradas para Chris Evans. Um garoto, inclusive, vestia uma camiseta com o desenho do escudo do Capitão América.

Menino usa camiseta com símbolo do Capitão América enquanto participa de cerimônia em que Chris Evans esteve presente. Foto: Ken McGagh/The Metro West Daily News via AP

O ator disse que o Concord Youth Theatre foi "um lugar para se sentir seguro, correr riscos e explorar o que acabaria sendo a minha carreira".

O novo prédio tem capacidade para mais de 200 pessoas e a companhia estreia o espaço com a peça Godspell ainda esta semana.