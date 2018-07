Chris Brown joga mochila com drogas e armas para policiais

Cantor foi acusado de ameaçar uma mulher com uma arma. Foto: Reprodução/Instagram

Chris Brown parece não estar preocupado com a polícia em sua porta: ele jogou uma mochila com drogas, uma arma de fogo e outras armas pela janela. A polícia está na porta de sua casa desde as 3 horas desta terça-feira, 30, depois que uma mulher acusou o cantor de tê-la ameaçado com uma arma. As autoridades ainda estão tentando conseguir um mandado de busca. As informações são do TMZ.

Chris não saiu de sua casa, mas muitas fontes disseram que ele estava desafiando os policiais, dizendo 'venham e me peguem', após jogar a mochila. Ele ainda postou três vídeos no Instagram xingando os policiais e dizendo que não vai sair nem fazer nada.

Nos vídeos, o cantor basicamente se defendeu, dizendo que é uma vítima neste caso, e que está cansado do abuso do poder dos policiais, além de estar incomodado com a difamação de seu nome e de sua integridade, já que ele é um pai.

Brown estava em sua casa com alguns amigos, incluindo o cantor Ray J, até que algumas pessoas não convidadas apareceram na casa. Então os amigos disseram para essas 'visitas' irem embora.

Neste momento, começaram as discussões e uma das pessoas que foi convidada a ir embora, uma mulher, ligou para a Polícia fazendo a acusação. Pessoas dentro da casa, porém, garantem que Chris estava dormindo o tempo todo.

