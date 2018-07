Chris Brown é expulso de avião por fumar maconha

O rapper estadunidense de 27 anos Foto: Bang Showbiz

Chris Brown foi expulso de um jato privado por supostamente fumar maconha. O cantor e seus amigos teriam ignorado os avisos do piloto de não acender um cigarro na aeronave, o que motivou o comandante a ligar para a polícia quando teria sentido um 'forte cheiro'.

Policiais chegaram ao Signature Aviation, no Aeroporto Internacional de Miami nesta segunda-feira, 16, e fizeram que todos descessem do avião, já que podiam sentir o odor.

De acordo com o 'TMZ', o cheiro de fumaça era tão forte que o piloto foi forçado a abrir todas as portas e arejar o jato antes de que ele pudesse ser usado novamente.

Os amigos de Chris teriam documentado todo o incidente no Snapchat.

Este é o problema mais recente no qual o cantor, de 27 anos, se envolve, uma vez que, na semana passada, ele recebeu uma visita da polícia após queixas de vizinhos de que ele e um amigo começaram a apostar corridas de quadriciclos na rua, por volta das 18h.

Além do barulho feito pelos veículos, a atitude dos dois também incomodou as crianças que estavam brincando do lado de fora e, quando um vizinho confrontou o cantor e ameaçou chamar a polícia, ele respondeu: "F**a-se você e f***m-se os policiais".

O residente local ligou para os oficiais e, quando eles chegaram à porta de Chris, a pessoa que respondeu afirmou que o cantor não iria sair e que eles deveriam ligar para o advogado dele caso houvesse algum problema.

Fontes afirmaram ao site que a polícia "não ficou surpresa" e está planejando recorrer à Promotoria da cidade de Los Angeles para recomendar um processo por perturbar a paz.

O cantor seria "odiado" no bairro devido ao excesso de barulho qhe faz tarde da noite.