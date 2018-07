Chris Brown é acusado de ameaçar mulher com uma arma

Cantor foi acusado de ameaçar uma mulher com uma arma. Foto: Reprodução/Instagram

Chris Brown se envolveu em mais uma polêmica e está sendo investigado pela Polícia após ser acusado de ameaçar uma mulher com uma arma. As informações são do site TMZ.

Segundo o site, o incidente aconteceu numa casa em Los Angeles, Estados Unidos, na manhã desta terça-feira, 30. A mulher estava junto com ele e, após uma discussão, ele teria apontado a arma para ela.

De acordo com a publicação, o cantor estava na casa com alguns amigos, incluindo o cantor Ray J. Estavam todos conversando quando, num momento, Ray estava fazendo uma tatuagem e algumas pessoas não convidadas apareceram na casa. Então as pessoas da casa disseram para essas 'visitas' irem embora.

Neste momento, começaram as discussões e uma das pessoas que foi convidada a ir embora, uma mulher, liga para a Polícia fazendo a acusação. Pessoas dentro da casa, porém, garantem que Chris estava dormindo o tempo todo.

Depois disso, Ray J saiu da casa dirigindo e a Polícia o parou, checou seus documentos e o liberou. Seu carro, porém, ficou como evidência e o cantor foi para casa de Uber. No momento, Chris ainda está na casa e as autoridades estão batendo na porta, mas ninguém responde.