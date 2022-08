'Choro com a história de Maria Bruaca', diz Lula sobre 'Pantanal'

Lula revela que se emociona com a personagem interpretada pela atriz Isabel Teixeira. Foto: REUTERS e TV Globo/João Miguel Júnior

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se rendeu à novela Pantanal, exibida às 21h na Globo. O candidato ao pleito nas eleições deste ano compartilhou nas redes sociais que perdeu o capítulo da última quarta-feira, 3, por conta da agenda política no Piauí, e que se emociona com a personagem Maria Bruaca, interpretada pela atriz Isabel Teixeira.

“Estou aqui no Piauí e perdendo Pantanal... Fiquei com uma raiva quando o Tenório expulsou de casa a Bruaca”, escreveu. "Ainda acho que ela vai voltar e dar uma lição naquele machista que não respeitou a mulher que viveu com ele 30 anos. Choro com a história dela”, continuou Lula.

Nos últimos capítulos do folhetim, Tenório (Murilo Benício) colocou Maria Bruaca para fora de casa após descobrir que ela o havia traído com o peão Alcides (Juliano Cazarré). Além disso, o vilão tinha como objetivo colocar a amante e mãe de três dos seus quatro filhos, Zuleica (Aline Borges), no lugar da mulher na casa.

Estou aqui no Piauí e estou perdendo Pantanal. Ontem fiquei com uma raiva quando o Tenório expulsou de casa a Bruaca. Eu ainda acho que ela vai voltar e dar uma lição naquele machista que não respeitou a mulher que viveu com ele 30 anos. Eu choro com a história dela. — Lula (@LulaOficial) August 4, 2022

Empoderamento feminino

Não foi a primeira vez que o ex-presidente comentou sobre a obra de Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi. Em junho, durante um encontro com o setor cultural em Alagoas, no Maceió, ele citou a personagem ao falar de empoderamento feminino.

“Quando eu for falar de liberdade de mulher, vou falar que as pessoas têm que olhar a Bruaca. Não dá pra ser submissa como ela. Não dá! Mulher tem que levantar o pescoço e falar de igualdade de condições com o seu companheiro“, destacou.