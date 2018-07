Chloë Grace Moretz assume namoro com Brooklyn Beckham

Chloë Grace Moretz Foto: Bang Showbiz

A atriz Chloë Grace Moretz, 19, assumiu seu relacionamento com o galã britânico Brooklyn Beckham. O romance já havia sido especulado durante a Paris Fashion Week de 2014, mas recentemente os dois foram vistos juntos em inúmeras ocasiões.

"Acho que quando mais eu não fazer mistério sobre isso, menos as pessoas se importarão. Então, sim. Estamos em um relacionamento", comentou a jovem qeu afirma se dar bem com os pais da família Beckham, o ex-jogador David e a ex-Spice Girl Victoria: "Ele é um ótimo pai, e ela é uma ótima mãe. Eles realmente são ótimos pais, é o que mais importa. Eles fizeram um filho bonito", contou em entrevista ao programa 'Watch What Happens Live'.

Após especulações de que ambos haviam reatado o romance no mês passado, Brooklyn compartilhou fotos dos dois juntos em seu Instagram.

Uma fonte disse: "Victoria adora Chloë e até se ofereceu para ajudá-la com suas ambições de modelagem, e elas estão tendo encontros de meninas junto com a Harper [outra filha do casal]. Victoria brincou sobre como é bom finalmente nivelar a quantidade de mulheres em relação à predominância de homens na família".

"Os meninos também a amam, e Victoria diz que ela se tornou parte da família, passando fins de semana na casa deles e indo jantar pelo menos três vezes por semana".

Uma fonte também comentou: "Victoria e David amam Chloë, mas foram um pouco hesitantes sobre o relacionamento no início, porque sabiam que chamaria muita atenção", revelou sobre a insegurança da família no início do romance.