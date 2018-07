Chloe, estrela de memes, já tem um 'namoradinho' na escola

Chloe virou meme após sua mãe postar um vídeo dela com a irmã. Foto: Reprodução/Youtube

Lembra da Chloe? Se não lembra pelo nome, com certeza lembra pelos memes: suas expressões, como caretas e caras de tédio, são base para centenas de memes nas redes sociais. A menina mora nos Estados Unidos e começou a estudar no começo de setembro e, em pouco tempo, já tem um 'namoradinho'.

A mãe da menina, Katie, postou uma imagem em seu perfil do Instagram de Chloe esperando, com carra de emburrada, para ir para a escola. Na legenda, Katie diz: "Ela quer muito ver seu namorado. Sim, você ouviu direito. Chloe me disse que tem um namorado chamado Ben."

Chloe viralizou quando tinha dois anos de idade, quando sua mãe publicou um vídeo dela com a irmã, Lily, em que mostra as meninas recebendo a notícia de que vão para a Disney ao invés de irem para a escola. Enquanto Lily chora, Chloe faz expressões de surpresa e confusão, que, depois, se tornaram memes.