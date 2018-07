Chloe, dos memes, chega ao Brasil e se encontra com Giovanna 'do forninho'

Chloe e Giovanna. Foto: Google / YouTube

Se você usa a internet e as redes sociais, provavelmente já se deparou com o meme de uma garotinha com uma expressão 'única', acompanhada de uma legenda engraçadinha.

A menina em questão se chama Chloe e é dos Estados Unidos, mas está no Brasil, onde participa de eventos a partir desta segunda-feira, 22, e também aproveitou para se encontrar com Giovanna, aquela do 'forninho', lembra?

O meme surgiu quando a pequena Giovanna era gravada por sua irmã dançando em sua casa. Ao se pendurar em um forno microondas, porém, ela acaba quebrando a sustentação do aparelho, que cai sobre ela. "Eta, Giovanna!" e "Mãe! O forninho caiu!", frases ditas por quem está filmando, viralizaram na internet. Já o de Chloe se originou quando ela fez aquela cara ao saber que ganharia uma viagem à Disney com sua família.

Confira imagens abaixo!

Encontro entre memes: Chloe e Giovanna do Forninho. Foto: Instagram / @gabesimas

Giovanna, do meme do 'forninho' Foto: Instagram / @gabesimas

Chloe, que ficou conhecida por virar meme. Foto: Instagram / @gabesimas