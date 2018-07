Chloe chega ao Brasil e ganha torre de coxinhas

Em 2007, um britânico gravou seus dois filhos, Harry, 3, e Charlie, 1, respectivamente brincando. Harry põe o dedo inocentemente na boca do irmão que, com seus dentes de bebê, acabou exagerando na força. Harry logo se arrependeu e gritou 'Ouch Charlie! Charlie bit me and that really hurt!' (tradução: 'Ai Charlie! Charlie mordeu meu dedo e doeu muito!'). Como o vídeo era muito pesado para ser enviado por e-mail, o pai dos garotos resolveu postá-lo no YouTube para que os parentes pudessem ver, e, em seguida, deletá-lo. Ele só não esperava a proporção que isso tomaria...



Foto: YouTube / @HDCYT