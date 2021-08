Chloe Bennet, a Florzinha da série 'As Meninas Superpoderosas', abandona a live-action

Chloe Bennet recusa novo contrato com a Warner Bros. para interpretar Florzinha Foto: Repreodução Instagram / @chloebennet

Chloe Bennet, 29, abandonou o projeto da série live-action da animação de sucesso As Meninas Superpoderosas. A atriz escolhida para interpretar Florzinha abandonou o projeto por causa de conflitos, segundo o site Variety.

O estúdio Warner Bros. Television, responsável pela produção, quis estender o contrato de Bennet, mas ela recusou alegando não poder participar da nova programação.

A primeira gravação do episódio piloto, realizada em maio, foi considerada pelo presidente da emissora The CW como um fracasso e descartada. "Às vezes as coisas falham, e isso foi apenas uma falha. Acreditamos no elenco completamente, acreditamos em Diablo e Heather, os escritores, e acreditamos nas recomendações de Greg Berlanti e Warner Studios", disse Mark Pedowitz ao TVLine.

Dove Cameron e Yana Perrault, seguem no elenco interpretando Lindinha e Docinho, respectivamente. Ainda não há definição da nova atriz para dar vida à Florzinha.

O desenho original de As Meninas Superpoderosas (1998-2005) foi criado por Craig McCracken, e ficou no ar, no Cartoon Network, durante seis temporadas. A trama girava em torno de três meninas com superpoderes, que foram criadas acidentalmente pelo Professor Utônio, e precisam salvar a cidade de Townsville.