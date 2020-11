Chitãozinho publica vídeo para anunciar nascimento da neta, Sophia

Aline Lima (ao centro), filha de Chitãozinho, deu à luz a Sophia, terceira neta do sertanejo Foto: Instagram / @alinelimalonguine

O cantor sertanejo Chitãozinho comemorou o nascimento da sua terceira neta, Sophia, na tarde de quarta-feira, 4, com algumas publicações no Instagram. Em um vídeo, é possível ver a recém-nascida, fruto do casal Aline Lima, filha do artista, e Rafael Longuine.

“Sophia... seja muito bem-vinda em nossa família. Deus... muito obrigado por mais esta emoção”, escreveu Chitãozinho em uma publicação no Instagram, que mostra uma foto da bebê. Já na legenda do vídeo publicado, o cantor diz: “Pura Emoção”.

O jogador de futebol Rafael Longuine publicou alguns registros seus durante o parto, e comemorou o nascimento. “Presente de Deus! Que emoção, amor inexplicável… 04/11/20 às 14h35 você chegou, filha, com muita saúde, muito amor e alegria para mudar nossas vidas!”, disse.

Aline também fez uma publicação para anunciar o nascimento, em que disse que tanto ela quanto a filha passam bem: “Como pode existir tanto amor assim? Estamos todos bem! Obrigada pelo carinho que estamos recebendo!”. Além de Sophia, Aline também é mãe de Manuel, que tem 18 anos.

