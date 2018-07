Chico Pinheiro comemora Dia do Beijo com foto de selinho em amigo

O casal roubou a cena na novela das nove, em 2007. A garota de programa Bebel (Camila Pitanga) roubou o coração do empresário Olavo (Wagner Moura) após passarem uma noite juntos. Entre idas e vindas, e a resistência do empresário de admitir que queria ficar com a prostituta, a dupla protagonizou beijos românticos e cenas memoráveis.

Foto: Reprodução/Globo