Chester Bennington é homenageado por Linkin Park um ano após sua morte

Cantor foi encontrado morto em sua casa na Califórnia. Foto: REUTERS/Steve Marcus

Em 20 de julho de 2017, o mundo perdia Chester Bennington, o grande vocalista da banda Linkin Park. O cantor de 41 anos foi encontrado morto em sua casa na Califórnia após cometer suicídio.

Para relembrar um ano sem a presença do músico, os colegas de banda publicaram uma foto no Instagram, com a seguinte legenda: "Para nosso irmão Chester. Já faz um ano desde sua morte - uma mistura surreal de luto, coração partido, rejeição e reconhecimento. E ainda assim, parece que você está por perto, nos cercando com sua memória e luz. Seu espírito único deixou uma marca permanente em nossos corações - nossas piadas, nossas alegrias, nossa ternura. Somos eternamente gratos pelo amor, vida e paixão criativa que você compartilhou conosco e com o mundo. Sentimos sua falta mais do que palavras podem expressar. Com amor. M, J, D, R, B".

A mensagem foi assinada por Mike Shinoda, Joe Hahn, David "Phoenix" Farrell, Rob Bourdon e Brad Delson, que trabalharam com Chester por mais de 15 anos. No fim da legenda, a banda ainda acrescentou o telefone de contato do Suicide Prevention Lifeline, um centro de apoio para qualquer pessoa que apresente comportamento suicida.

Após a morte do vocalista, o futuro da banda ficou incerto. Apesar de não terem se separado, os músicos realizaram apenas um show sem a presença de Bennington.

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, e pode ser contatado por telefone pelo número 188, e também por meio de um chat online.