Cher responde fã que chamou Dua Lipa de 'Cher da nossa geração'

A cantora Cher lançou uma coleção chamada 'Chersace', pela grife italiana Versace Foto: instagram/@cher

A cantora Cher causou burburinho no Twitter ao responder um fã que chamou Dua Lipa de “Cher da nossa geração”. Na postagem, a cantora de 76 anos parece não ter gostado da comparação e na terça, 30, rebateu a fala do internauta: “Quantos anos há em uma geração?” disse Cher em tom de ironia.

Vários fãs da estrela pop se manifestaram depois do fio entre Cher o fã. "Falso. Sou um millennial e Cher sempre será única pra mim”, discordou um fã. “Cher é para boomers ou geração X”, escreveu outro internauta, que na sequência disse que a cantora Dua Lipa tem mais identificação com a geração Z e a millennial, que faz referência a pessoas nascidas de 1981 a 2010.

“Uma coisa é ser inspirado por alguém, e outra é ser um substituto. Dua Lipa é Dua Lipa, original da nossa geração. Cher é Cher. Não há necessidade de comparar duas pessoas completamente diferentes em talento só por que se vestem igual ”, pontuou outra internauta.

How many yrs are in a generation — Cher (@cher) August 30, 2022

As semelhanças que alguns fãs percebem entre as divas não param por aí. Na edição 2021 do Grammy várias pessoas compararam Dua Lipa com Cher. A estrela de Don't Start Now usou um vestido provocante da Versace, que fez com que várias pessoas relacionassem com o visual que Cher usou num show em 1984. Os dois vestidos eram de borboletas.

E por falar em Versace, parece que a grife é a predileta das duas cantoras. Dua Lipa foi a modelo que estampou os produtos da casa de moda italiana em 2021, segundo publicação da revista Paper. Já Cher desenvolveu sua própria coleção com a Versace chamada de Chersace, para a nova campanha de 2022.