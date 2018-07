Chega ao fim o namoro de Brooklyn Beckham e Chloë Moretz Foto: Bang Showbiz

De acordo com o jornal New York Post, Brooklyn Beckham e Chloë Grace Moretz se separaram. O aspirante a fotógrafo, de 17 anos, e a atriz, de 19, só assumiram o relacionamento em maio, mas decidiram terminá-lo em algum momento ao longo das últimas semanas, quando Brooklyn estava em Los Angeles com sua família.

Acompanhado dos pais, David e Victoria Beckham, Brooklyn chegou em Londres na terça-feira, 30, após uma temporada de dois meses em Los Angeles. Ela parecia abatido em seu retorno.

Brooklyn e Chloë passaram grande parte do verão juntos, participaram de vários eventos públicos e documentaram sua relação nas redes sociais. Esta é, no entanto, a segunda vez que eles se separaram, já que ambos namoraram brevemente em 2014, antes de reatarem o romance no início deste ano.

"Nós estamos em um relacionamento. Está tudo bem. Não é nada demais. E acho que, você sabe, quanto mais eu não tornar isso em algo misterioso, menos as pessoas irão se importar. Então, sim, nós estamos em um relacionamento", disse a atriz na época.