Chef Jamie Oliver captura homem que tentou roubar casas na Inglaterra

O chef de cozinha e apresentador Jamie Oliver e família. Foto: Instagram/@jamieoliver

O chef de cozinha Jamie Oliver capturou um homem que tentou invadir a casa dele e outras em uma rua no interior da Inglaterra. Segundo informações do jornal britânico Daily Mirror, vizinhos acompanharam a ação do apresentador de TV: “Ele foi muito corajoso e altruísta. Apesar de toda a tensão, ele ficou rindo e brincando com os policiais que chegaram rapidamente após a denúncia”, relatou um morador do local.

O ladrão, ainda de acordo com a publicação, teria tentado entrar em outras casas no norte de Londres, inclusive da modelo Kate Moss, na terça, 4. “Ele notou algo errado quando ouviu uma grande comoção vinda da casa vizinha. Ele estava saindo para investigar o que estava acontecendo quando deu de cara com o ladrão. Derrubou o homem no chão antes de conseguir imobilizá-lo. Logo depois chegaram o motorista dele e alguns vizinhos que ajudaram a controlar o criminoso”, relatou uma testemunha.

A polícia informou que o objetivo do ladrão era assaltar somente a casa de Kate Moss, mas cruzou com uma pessoa na residência da modelo e resolveu fugir, passando pela residência de Jamie Oliver. No momento, o apresentador estava com a esposa e os cinco filhos dele. A casa de um dos chefs de cozinha mais famosos da atualidade é avaliada em 8,9 milhões de libras.