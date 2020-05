Chay Suede fala sobre a origem do seu verdadeiro nome, Roobertchay

A origem do verdadeiro nome do ator Chay Suede está ligada ao avô Foto: Luciana Prezia / Estadão

Apesar de muitas pessoas não saberem, o ator Chay Suede na verdade se chama Roobertchay da Rocha Filho, e ele falou sobre a origem do seu nome em uma entrevista no programa Lady Night que foi exibido na quinta-feira, 7, e apresentado por Tatá Werneck.

Quando questionado por Tatá sobre a origem do nome diferente, Chay explicou que foi criado pelo seu avô. “Meu avô inventava nomes. Ele pegava o nome das pessoas e traduzia. O nome dele era Salustiano de Paula Rocha e ele traduziu para Saylufet Ainobert Dimes Paylufet Roobertchay”, contou o ator.

Chay comentou que chegou a sofrer “um pouco” de bullying na escola por causa do nome. Já o seu nome artístico surgiu após o ator ver o filme Johnny Suede, protagonizado por Brad Pitt. “Ele tinha um topete, eu achava um barato. Na época mudei meu nome no Orkut”, lembra Chay, se referindo à famosa rede social dos anos 2000 que não existe mais.

Já sobre a carreira artística, Chay comentou que sua intenção inicial não era ser ator, e até passou no vestibular para o curso de cinema. “Aí no meio do caminho meu pai me inscreveu naquele programa, Ídolos, e aí eu virei um calouro de reality show e me chamaram para fazer uma novela”, revelou ele, fazendo referência ao começo da sua carreira na Record e sua participação na novela Rebelde, de 2011.

