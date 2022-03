‘Chatíssimo’, diz Turma da Mônica sobre a nova música de Karol Conká

Tudo não passou de um mal entendido, na verdade a Turma da Mônica é fã de Karol Conká. Foto: Instagram / @KarolConka @TurmaDaMonica

Na última quinta-feira, 17, a cantora e ex-BBB Karol Conká perguntou aos fãs do Twitter o que eles haviam achado da sua nova música Paredawn. A artista foi surpreendida com uma resposta da Turma da Mônica, que teria achado a música "Chatíssima".

Os fãs da artista logo começaram a criticar os personagens de Mauricio de Sousa na rede social. Karol, conhecida por se envolver em polêmicas, prontamente respondeu: "É o quê, querida?!”.

Tudo não passava de um mal entendido. A Turma logo explicou que é fã da mamacita e que pensou que o Paredawn ao qual Karol se referia foi o que eliminou o brother Vyni, no BBB 22. “Mamacita inclusive perceba que você tem nosso follow. Perdoa”, comentou a turminha.

Chatíssimo — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022

Logo, a ex-sister entrou na brincadeira e o post acabou se transformando numa verdadeira zoeira, misturando memes da Turma da Mônica com as falas da cantora no reality show.

Os seguidores relembraram que não é a primeira vez que a Turma da Mônica faz brincadeiras com Karol no Twitter, um vídeo onde o Cebolinha imita a frase icônica da cantora no BBB foi revivido. "Que eu tenho uma carreira bem bonita lá fora", fala o personagem.

Alguns fãs da artista ficaram muito chateados com o do perfil da Turma da Mônica e continuaram protestando no Twitter, mas Karol levou na esportiva e até convidou os personagens para tomar um café.

“Melhor vir aqui em casa me visitar e me dar um abraço. Só não te boto no paredawm porque sempre esteve no meu coração”. Você tomaria um cafézinho com a Turma da Mônica e a Karol Conká?

