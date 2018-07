Charlie Sheen exalta o pai: 'Martin é o meu herói'

Charlie rasgou elogios ao pai Foto: Bang Showbiz

Charlie Sheen declarou sua idolatria ao pai Martin Sheen. O astro de "Two and a Half Men" vem de uma dinastia de atores e amaria fazer um filme com seu pai de 75 anos, que tem uma carreira de quase 60 anos em Hollywood.

O ator de 50 anos declarou: "Ele é um dos meus heróis. Se algo, o projeto certo aparecer, absolutamente - qualquer chance de trabalhar com a sua família, especialmente quando são talentosos, é sempre um presente".

Charlie vem de uma família artística, sua mãe Janet é atriz e produtora e seus irmãos Emilio Estevez, Ramon Estevez e Renée Estevez também seguem os passos do pai na indústria do entretenimento.

Charlie - que atualmente está enrolado com uma ação judicial por dever 40 milhões de dólares à executivos - retorna para as telas em setembro no longa 'Nine Eleven', ao lado de Whoopi Goldberg.

O filme fala sobre a história de destruição do World Trade Centre durante os ataques terroristas de 2001.

Ele disse para o jornal i: "Eu acabei de terminar o filme há cerca de um mês. É bem interessante. É a primeira história contada de dentro. É sobre cinco pessoas em um elevador na torre norte naquele dia do acontecimento. Acabamos de terminar. Eu vi alguns cortes e parece fantástico. Nós lançaremos em um festival de filmes".