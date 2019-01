'Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe': guitarrista rebate filho de Chorão sobre volta da banda

Thiago Castanho, ex-guitarrista do Charlie Brown Jr., e Alexandre Abrão, filho do cantor Chorão. Foto: Instagram / @thiagocastanhooficial | Instagram / @alexandreflabrao

O anúncio da volta da banda Charlie Brown Jr. por parte de Alexandre Abrão, filho do cantor Chorão, tem dividido opiniões. Assim como parte dos fãs, o ex-guitarrista da banda, Thiago Castanho, também se posicionou contrário à ideia: "Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe."

Em stories publicados em seu Instagram no sábado, 19, o filho de Chorão comentou: "Não é homenagem. O Charlie Brown Jr. vai voltar à ativa em 2019. A gente vai fazer uma turnê grande, foda, pesada. Vai ser do c***."

De acordo com ele, o guitarrista Marcão (formação original), o baixista Heitor Gomes e o baterista Pinguim (membros da banda a partir de 2005) fazem parte do projeto, que contará com outros artistas convidados, como Dinho Ouro Preto, Di Ferrero, Supla e Digão, do Raimundos.

"Vocês vão entender quando eu digo que o Charlie Brown voltou. Não vai ter ninguém tentando substituir ninguém. Não é só uma homenagem, é a essência do bagulho, 25 anos de carreira, de história, extremamente bem representada pelos músicos."

Volta do Charlie Brown Jr. não tem apoio de ex-guitarrista

Thiago Castanho, um dos guitarristas mais conhecidos do Charlie Brown Jr., que tem duas passagens pela banda, a primeira delas iniciada em 1993, rebateu o filho de Chorão e afirmou que não há possibilidade de a banda retornar sem seu vocalista original.

"Estou aqui pra dizer sobre o comentário no Instagram a meu respeito, que estou doente e não vou participar do show do dia 25, que é a 'volta' do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. não vai voltar, porque Charlie Brown Jr. sem Chorão não existe".

"Eu não estou doente, tô com muita saúde e não faço parte desse tributo. Um abraço a todos. Paz", concluiu Thiago.

Show grátis do Charlie Brown Jr. no aniversário de São Paulo

O anúncio do show ocorreu no último sábado, 19. "O Charlie Brown Jr vai voltar aos palcos do Brasil para uma tour fora desse mundo! Não é uma homenagem, não é um tributo, é o Charlie Brown Jr. de volta pro futuro!", escreveu Alexandre.

O primeiro show da banda ocorrerá no Vale do Anhangabaú, em 25 de janeiro, durante as comemorações do aniversário da cidade de São Paulo. O Charlie Brown Jr. se apresentará às 18h30.

O grupo entrará no palco após apresentação de Paulinho da Viola e antes de Pabllo Vittar. Clique aqui para conferir a programação completa de shows no aniversário de São Paulo.

Reação dos fãs sobre o retorno do Charlie Brown Jr.

Nas redes sociais, a maior parte dos fãs também se mostra contrária ao retorno da banda na forma como está sendo feita. Os comentários têm como principal alvo Alexandre Abrão, o filho de Chorão.

Outros, por sua vez, estão comemorando mais uma oportunidade de poder curtir os sucessos do grupo, que fez sucesso no Brasil nas décadas de 1990 e 2000.

acordei com a notícia que o filho do chorão vai trazer o cbjr de volta mas alguém avisa ele que cbjr não existe sem o chorão — ari (@arimeisterr) 20 de janeiro de 2019

Esse filho do Chorão é um moleque mimado que só faz e fala merda...todo mundo tinha que boicotar esse show no dia 25 — Anouch Franco (@anouchfranco) 20 de janeiro de 2019

Eu como fã de Charlie Brown Jr, fico imensamente indignada! Primeiro que não existe Charlie Brown Jr sem o Chorão, segundo que o Alexandre (filho do Chorão) é um belo de um oportunista, sem um pingo de respeito ao legado que seu pai lutou pra construir. — Bruna Martins (@Bruninhauaii) 20 de janeiro de 2019

Que merda é essa que esse filho do chorão tá fazendo com o nome da banda? — Neto (@wneto9) 20 de janeiro de 2019

Me recuso a acreditar que o Charlie Brown Jr. vai voltar com o filho do Chorão e a banda até agora não anunciou que vai mudar o nome pra CHARLIE BROWN NETO — Alaor Rocha as Flores do Mal (@alalarocha) 20 de janeiro de 2019

Não existe Charlie Brown Jr sem chorão e sem o champs. Esse filho dele tá sendo MUITO tosco. — Maria Lúcia. (@mariabarrozoo) 20 de janeiro de 2019

Cara, 6 tlgd q Charlie Brown Jr vai voltar? E com o filho do chorão! Manoooow eu n tô acreditando mais nessa vida❤️ — Slá Cara (@SlCara1) 20 de janeiro de 2019