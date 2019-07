Charles Levin: Autoridades acreditam ter encontrado restos mortais de ator de 'Seinfeld'

Charles Levin em cena de 'Seinfeld' Foto: Reprodução de 'Seinfeld' (1998) / NBC

As autoridades acreditam que os restos mortais encontrados em uma área remota do Estado do Oregon, nos Estados Unidos, seriam do ator Charles Levin, que interpretou diversos personagens de séries de humor na televisão, como Seinfeld.

Levin, de 70 anos, foi dado como desaparecido de Grants Pass em 8 de julho, logo que seu filho não ouviu falar dele por vários dias, segundo o The Oregonian / OregonLive.

O ator tinha um Fiat laranja modelo 2012 e estava "quase sempre em companhia de seu pug de cor bege, Boo Boo Bear", disse o Departamento de Segurança Pública de Grants Pass em um comunicado emitido na semana passada em busca de informação sobre o paradeiro de Levin.

Foto não-datada do ator Charles Levin divulgada pelo Departamento de Segurança Pública de Grant Prass. Foto: Grants Pass Department of Public Safety via AP

Na sexta-feira, 12, equipes de resgate reduziram a área de busca com base a um sinal de emergência de um telefone celular. Um morador localizou o carro de Levin em uma rua remota e quase intransitável no sábado. Dentro do carro, agentes encontraram os restos do cachorro de Levin. A equipe que buscava em um terreno íngreme e acidentado encontrou os restos humanos.

Existe uma "alta probabilidade" de que os restos sejam de Levin, disse no domingo o Departamento de Segurança Pública. O médico forense faria a identificação definitiva.

Os trabalhos de Levin na televisão incluem trabalhos como Alice, Hill Street Blues, Doogie Howser, M. D., Night Court e Seinfeld. Também apareceu em filmes como The Golden Child, Annie Hall e This Is Spinal Tap.