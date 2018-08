Channing Tatum sobre dublar 'Smallfoot': 'Sentia falta de desenhos bobos e inocentes'

Channing Tatum. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Em setembro, estreia o filme Smallfoot (Pé Pequeno em tradução livre), uma animação da Warner Bros que tem como estrela Migo, um "abonimável homem das neves" que está convencido de que humanos (ou pé pequenos) existem, ao contrário de seus pares. Migo é dublado por Channing Tatum na versão americana e o ator contou, em entrevista à Entertainment Weekly, sobre sua relação com desenhos animados.

"Eu tenho um amor gigante por Looney Tunes e, quando eu me reuni com a equipe de Smallfoot, foi uma das coisas que eu falei primeiro", contou Tatum, que já havia dublado personagens de Festa no Céu (2014) e Uma Aventura LEGO (2014).

"Eu sinto falta de desenhos onde você pode ser bobo e inocente, e que o nível das piadas não precisa ser alto. A primeira piada que você provavelmente aprende quando criança está nos desenhos, sabe? Eu queria realmente estar em um filme que tivesse esse estilo e essa intenção, que seja feito para crianças, mas bom o suficiente para adultos também aproveitarem, e não ter nenhuma intenção além de ser bobo, divertido e incrível. E, felizmente, no fim do filme, você sai com uma lição aprendida", disse o ator.

E qual seria essa lição? No filme, Migo desafia os conhecimentos tradicionais que permeiam sua comunidade e definem sua vida, e vai atrás de suas próprias respostas mesmo enfrentando resistência. Tatum acredita que a moral da história é "ter seu próprio entendimento" do mundo.

"Não importa quem seja, mesmo se for alguém que você ama, isso não significa que você tem que acreditar nessa pessoa – apenas significa que você quer entender as coisas por você mesmo, de uma maneira íntima e de um jeito que possibilite você realmente se posicionar. Porque se todo mundo apenas fizesse o que os outros dizem para fazer, nós perderíamos muito do crescimento que poderia ocorrer, de maneiras que nós sequer imaginávamos que seria possível", opinou.

Além de Tatum, o filme ainda conta com LeBron James, Zendaya e Gina Rodriguez no time de dubladores. Nos Estados Unidos, a estreia nos cinemas está prevista para 28 de setembro, e no Brasil ainda não há data confirmada.

Assista ao trailer de Smallfoot abaixo: