Channing Tatum se disfarça de Elvis e faz pegadinha para ajudar campanha contra aids

Foto: Reprodução/Youtube

Se um louco vestido de Elvis Presley entrasse no elevador e te convidasse para uma festa no último andar do seu prédio do trabalho, você iria? E se você soubesse que encontraria todo o elenco de Magic Mike, inclusive Channing Tatum, em uma festa temática de Las Vegas?

O sonho de muita gente se tornou realidade na pegadinha feita pelo ator em parceria com a Omaze para arrecadar fundos para a (RED), campanha criada por Bono Vox e Bobby Shriver para lutar contra a aids. Channing, ou Elvis, entrava no elevador de um prédio comercial, interagia com as pessoas e as convidava para uma festa no último andar. As que aceitaram o convite tiveram uma boa surpresa: foram recebidas pelo elenco de Magic Mike em uma festa com o tema cassino de Las Vegas.

Veja: