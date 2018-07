Channing Tatum conta como se apaixonou por Jenna Dewan

Channing Tatum e Jenna Dewan-Tatum estão casados desde 2009. Foto: REUTERS/Luke MacGregor

No último sábado, 6, Channing Tatum publicou um artigo no site da Cosmopolitan onde falou sobre as expectativas para o futuro de sua filha e sobre como conheceu sua esposa, Jenna Dewan Tatum. O casal subiu ao altar em 2009 e já têm uma filha juntos.

Leia também: Channing Tatum se disfarça de Elvis e faz pegadinha para ajudar campanha contra aids

"Eu sabia que nossa conexão era realmente poderosa, mas eu não tinha certeza sobre como nosso relacionamento seria. Então, um dia Jenna apenas deixou escapar que ela sabia exatamente o que ela queria na vida e que ela não tinha que procurar por isso mais, porque era eu", escreveu.

A confissão impressionou Channing. "Ela não tinha ideia do que eu iria dizer ou como eu iria reagira, mas aquilo era a verdade. Eu lembro de sentir essa pressa incrível — foi a coisa mais sexy que ela já fez para mim. Eu me senti forte, porque, naquele momento, ela tinha aceitado cada parte de mim, o bom e o ruim. Eu eu sabia que ela não estava me testando ou esperando que eu cumprisse certas expectativas. A autenticidade dela foi o que me fez ficar apaixonado", relembrou no texto.

Além disso, o ator ainda falou sobre o que espera para sua filha. "É isso que eu quero para minha filha — que ela não tenha muitas expectativas com o amor e não deixe que padrões pré-concebidos afetem-na, que ela saiba o que ela quer e sinta-se empoderada o suficiente para agir", completou.