Chadwick Boseman receberá homenagem de sua cidade natal

Chadwick Boseman na cerimônia do Oscar em março de 2018. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Chadwick Boseman vai ganhar mais uma homenagem, após sua morte nesta última sexta-feira, 28, devido a um câncer de cólon. Dessa vez, o tributo será da sua cidade natal, em Anderson, na Carolina do Sul.

A prefeitura do local está organizando um memorial para prestigiar o intérprete do rei de Wakanda, que será feito às 19h desta quinta-feira, 3, no Anderson Sports & Entertainment Complex, um anfiteatro ao ar livre.

“Ele [Chadwick Boseman] não só impactou a nossa comunidade, ou o nosso país. Ele impactou o mundo com o seu talento”, disse o prefeito da cidade, Terence Roberts, ao canal FOX.

O evento irá contar com discursos e homenagens de Terence e conhecidos de Chadwick. Os familiares do ator ainda não confirmaram se estarão presentes no evento. Depois disso, o filme Pantera Negra será exibido para todos que estiverem presentes.

Como medida de proteção à covid-19, para conter aglomerações no dia, a capacidade do local será reduzida de 10 mil para 5 mil pessoas, que poderão assistir à homenagem, usando máscara, por ordem de chegada.

Além disso, uma homenagem "a longo prazo" também está sendo preparada na cidade de Boseman. Apesar de ainda não ter sido divulgado muitos detalhes, ela será "grandiosa, duradoura e aberta ao público", segundo o prefeito.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais