César Tralli mostra marmita e recebe elogios de fãs: 'caseira'

César Tralli Foto: Twitter / @CesarTralli

O apresentador do SP1, César Tralli, chamou atenção dos fãs nesta quinta-feira, 17, ao publicar uma foto mostrando a marmita que levou ao trabalho no refeitório da Globo.

"Vai uma quentinha aí? Refeição caseira... Na firma!", escreveu o jornalista na legenda. Na imagem, é possível ver arroz, uma carne e alguns legumes.

Durante o SP1, foi exibida uma matéria sobre pessoas que levam marmitas para a hora do almoço em ambientes corporativos. Na sequência, brincou com a repórter do tempo que estava a seu lado: "Já vou até dividir minha marmitinha com a Eliana Marques".

Confira abaixo a marmita caseira que César Tralli levou ao trabalho:

Veja também a reação de alguns fãs à foto: