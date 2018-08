César Tralli homenageia a irmã, que faria 41 anos: 'Saudade eterna'

César ao lado da irmã em seu casamento com Ticiane Pinheiro. Foto: Instagram/@cesartralli

Nesta quarta-feira, 13, César Tralli homenageou sua irmã Gabriela, que faria 41 anos. Ela morreu no dia 7 de abril. Ela era portadora da síndrome de Noonan.

"Festa no Céu. Minha linda irmã faz hoje 41 anos. É muito estranho e doído não ter ela por perto, pela primeira vez, para encher de beijos, amassar e cantar parabéns. Mas tenho certeza que a Gabi está celebrando com os anjos, espalhando sorrisos e amor, como sempre fez. Ela está nos braços de Deus. Feliz aniversário minha irmã. Saudade eterna. Te amo sempre e para sempre", escreveu Tralli na legenda de uma foto publicada no Instagram.

Quando Gabriela morreu, o jornalista disse que ela lhe ensinou muitos valores, como a "ser mais tolerante, mais amoroso, generoso, humilde, sereno e verdadeiro".