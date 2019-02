César Tralli e Ticiane Pinheiro comemoram 5 anos juntos: 'bênção'

O youtuber Júlio Cocielo se casou com a blogueira Tata Estaniecki . Em 2018, os dois foram acusados de racismo: Tata ao ir vestida com um look 'em homenagem aos escravos' no baile da Vogue, e Cocielo ao fazer uma piada preconceituosa envolvendo o jogador Mbappé, da França, durante a Copa do Mundo.







Foto: YouTube/ @CanalCanalha