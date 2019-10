'Central do Brasil': veja como está o ator de Josué, Vinícius de Oliveira, atualmente

Vinícius de Oliveira ao lado de Fernanda Montenegro durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim, em fevereiro de 1998, e durante a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em outubro de 2018. Foto: Reinhard Krause / Reuters | Silvana Garzaro / Estadão

O filme Central do Brasil será exibido pela Globo na Tela Quente da próxima segunda-feira, 14, na semana de aniversário de 90 anos de Fernanda Montenegro, que foi protagonista do longa ao lado do jovem ator Vinícius de Oliveira.

À época do lançamento do filme no Brasil, Vinícius tinha 13 anos de idade (durante as gravações, era mais jovem) e fazia sua estreia como ator no cinema.

Hoje, aos 34 anos, Vinícius de Oliveira continua trabalhando no mundo da dramaturgia, e inclusive participa de séries conhecidas pelo grande público no momento, ainda que não com o mesmo protagonismo de Central do Brasil.

Em Sintonia, da Netflix, Vinicius de Oliveira dá vida a Eder, produtor musical e descobridor de talentos. Já em Segunda Chamada, série que estreou na Globo na última terça-feira, 8, interpreta o personagem Pedro.

Antes disso, seu personagem fixo mais recente no elenco de uma produção da Globo havia sido na novela A Regra do Jogo, em 2015.

Vinícius de Oliveira durante sua chegada ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro após ter participado da cerimônia do Oscar, nos Estados Unidos, em 1998. Foto: Otávio Magalhães / Estadão

Elogios de Fernanda Montenegro

Em 2018, Vinícius de Oliveira esteve na celebração dos 20 anos do filme Central do Brasil, em São Paulo, onde se reencontrou com Fernanda Montenegro.

À ocasião, a atriz afirmou: "Não haveria o filme sem ele [Vinícius de Oliveira]. Walter [Salles, diretor de Central do Brasil] havia escolhido um garoto que não deu certo. E aí foi um desses milagres. Ele encontrou no aeroporto o Vinicius, que engraxava sapatos. E o Vinicius pediu dinheiro para comer. Se o Walter não quisesse engraxar naquela hora, ele ficaria devendo."

Vinícius de Oliveira na 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que comemorou os 20 anos de 'Central do Brasil', no Espaço Itaú da Rua Augusta. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

"Walter teve a intuição. Havia um espanto no olho do garoto. Foi ele que tornou o filme possível, não fui eu, não foi a Marília [Pêra]. Vinicius é a prova de como esse País pode dar certo. Só é preciso agregar, educar, garantir a alimentação e a saúde. Excluir não é a solução", concluiu.

Pouco antes, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, os dois já haviam tido outra chance de se reencontrar num palco do Rio de Janeiro.

A história de Central do Brasil

Vinícius de Oliveira ao lado de Walter Salles durante as gravações de 'Central do Brasil', em fevereiro de 1997. Foto: Paula Prandini / Estadão

Em Central do Brasil, Fernanda faz Dora, uma trambiqueira que ganha a vida na estação de onde saem os trens urbanos, no Rio, escrevendo cartas para analfabetos. Dora não envia essas cartas. Engana as pessoas. Mas aí posta-se diante dela o menino, Josué. Ele quer encontrar o pai. Pede a Dora que escreva uma carta. Ela termina fazendo mais que isso. Embarca numa viagem de iniciação para o garoto, para ela mesma, que finaliza essa história como uma pessoa melhor.

Trabalhos recentes da carreira de Vinícius de Oliveira

Confira abaixo algumas fotos de Vinicius de Oliveira, o Josué, de Central do Brasil, em seus trabalhos mais recentes: