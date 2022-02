Celso Portiolli recebe alta e fala sobre tratamento contra câncer

Celso Portiolli retirou o tumor da bexiga no fim de 2021. Foto: Iara Morselli

O apresentador Celso Portiolli, de 54 anos, usou o Instagram para compartilhar detalhes sobre o seu tratamento contra o câncer. No fim de 2021, Portiolli revelou aos fãs o diagnóstico de câncer na bexiga.

Na sequência de stories publicados na sexta-feira, 18, o apresentador aproveitou para chamar a atenção do público para os cuidados com a saúde. “Ano passado tive aquele câncer pequenininho na bexiga, foi retirado. Se você pesquisar sobre o câncer na bexiga, 70% dos casos acontecem em fumantes. Eu não fumo, estou nos 30%. Então, se você fuma, se cuide. Pare de fumar", declarou.

Ele ainda tranquilizou os fãs e disse que em breve voltará à sua rotina na TV, como apresentador do SBT. “Está tudo bem, tudo tranquilo. Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do 'Comprar é Bom, Levar é Melhor'. E dia 6 de março estamos de volta com o nosso 'Domingo Legal' ao vivo", finalizou.

Na publicação de dezembro de 2021, ao compartilhar o diagnótico com o público, Portiolli disse que a chance de cura era próxima de 100% e se mostrou otimista com o tratamento contra a doença. Além disso, agradeceu aos médicos e familiares responsáveis por cuidarem dele durante esse período.