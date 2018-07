Ceará comenta sucesso da filha Valentina nas redes sociais

Ceará comentou o sucesso da filha Valentina. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Durante a gravação do Caldeirão do Huck, Wellington Muniz, o Ceará, falou com o Gshow sobre o sucesso que a filha Valentina faz nas redes sociais. A menina é a primeira filha dele com Mirella Santos.

"Me assusta, porque ela não entende muito bem que somos pessoas públicas. E agora as pessoas querem tirar foto com ela, que estranho. Hoje não sou mais o Ceará, sou o pai da Valentina", comentou.

Ele disse que grava vídeos da menina desde que ela tinha poucos dias de vida. "Faço isso com ela desde que Valentina tinha 30 dias de vida. Pai babão, de primeira viagem, orgulhoso. Foi dando certo. Não esperava que seria esse movimento nas redes sociais", disse.

A bagunça sempre será uma bagunça . Adora perturbar o Xaxá @xalana ❤️ Uma publicação compartilhada por Valentina Muniz (@valentinamunizreal) em Jan 21, 2017 às 8:13 PST