Cauby Peixoto sonhava em ter museu com arquivos de sua carreira

Cauby Peixoto desejava ter um museu com todo seu acervo musical. Foto: Bang Showbiz

Cauby Peixoto fez um pedido a sua empresária, Nancy Lara, antes de morrer: que sua história fosse preservada.

"ua história não pode morrer jamais. Ele foi um exemplo por ter chegado à idade dele ainda trabalhando, levando sua arte para o público", disse Nancy em entrevista ao jornal Extra.

Ela também comentou que o cantor gostaria que fosse criado um espaço para guardar parte de sua história, uma espécie de museu.

"Os fãs também têm muito material guardado. Até o fim da vida dele descobríamos coisas novas, até no exterior. Imagens e gravações raras. É um grande legado", disse.

O cantor de 85 anos morreu na noite de domingo, 15, em decorrência de uma pneumonia, no hospital Santa Maggiore, em São Paulo, onde estava internado desde o último dia 9.

Na página oficial do cantor no Facebook, a notícia foi confirmada com a seguinte declaração: "Com muita dor e pesar informamos aos amigos e fãs que nosso ídolo Cauby Peixoto acaba de falecer, às 23h50 do dia 15 de maio. Foi em paz e nos deixa com eterna saudades. Pra sempre Cauby!"