Cauã Reymond faz pausa na carreira para ter mais tempo com a filha

O ator Cauã Reymond na festa de inauguração dos novos estúdios da Globo Foto: Globo/ Victor Pollak

Cauã Reymond foi um dos jurados do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, neste domingo, 3. Perguntado sobre sua filha, o ator revelou que decidiu não se envolver em projetos no segundo semestre deste ano para se dedicar mais a Sofia, de sete anos.

“Eu tirei esse segundo semestre para ficar com ela, para não trabalhar”, comentou. Ainda sobre o assunto, Cauã contou que a decisão teve dois motivos principais. “Eu me dei esse luxo para ficar com ela, porque ela está se alfabetizando e a Grazi estava trabalhando muito e eu achei que era um momento importante para estar próximo, e foi a melhor decisão que eu tomei.”

Sofia é filha de Cauã com a também atriz Grazi Massafera, que atualmente estrela a novela Bom Sucesso, exibida na faixa das 7 da Globo. O casal se separou em 2013, um ano após o nascimento da criança.

Cauã também destacou os benefícios de passar mais tempo com a filha, algo muito positivo para ambos. “É engraçado porque parecia que ia ser muito importante para ela, mas acabou sendo muito importante para mim, na verdade para os dois. A relação se aprofundou, ficou mais forte, ficou mais gostosa.”

Além disso, o ator aproveitou para agradecer à parceira Mariana Goldfarb e a todos que o ajudam nos cuidados com Sofia: “a gente tem um time de primeira que gosta da nossa filha, e isso não tem preço.” Os dois começaram a namorar em 2016, romperam em 2018 e se casaram em fevereiro deste ano.

Sobre seus projetos atuais e futuros, Cauã destacou sua participação em um filme sobre o monarca dom Pedro I, que deve ser lançado em 2020, e na série Ilha de Ferro, que recentemente ganhou uma segunda temporada, disponível no Globoplay, serviço de streaming da emissora.