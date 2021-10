Cauã Reymond conta que foi salvo enquanto surfava nas Maldivas: ‘Agradeço de todo coração’

Cauã Reymond está passando férias nas Ilhas Maldivas Foto: Reprodução Instagram / @cauareymond

Nos stories do Instagram, Cauã Reymond contou neste domingo, 17, que passou um sufoco ao sair para surfar nas Ilhas Maldivas, onde está passando férias com a mulher, Mariana Goldfarb, e os amigos do casal.

O ator saiu de barco com um grupo para pegar as melhores ondas, mas o vento e a forte correnteza colocou os surfistas em risco. Segundo ele, uma tragédia foi evitada pela sua guia, a brasileira Anne dos Santos.

Antes, ele havia contado que um dos amigos pisou em um ouriço ao se segurar nos recifes em alto mar e está tomando antibiótico. Mais tarde, Cauã revelou a história toda sobre o risco que correram.

“Depois que passou a adrenalina do momento e a gente chegou de volta ao hotel, eu percebi que a gente passou por uma situação muito delicada. Se não fosse a Anne, a nossa guia, eu não sei o que teria acontecido com a gente”, começou ele.

“A gente entrou no mar com muita correnteza, com muito vento. Um mar de dois metros e meio. A gente estava tentando surfar em frente a uma ilha. O grupo todo, de umas oito pessoas, acabou se dispersando por conta da correnteza”, contou.

Nesse momento, a guia “entrou no mar, conseguiu juntar a maior parte do grupo”, conforme relatou o ator. “Depois de uma breve conversa a gente decidiu que era melhor ir em direção à bancada de coral vivo porque a correnteza estava levando a gente para dentro do oceano. O barco que nos levava quase virou.”

Reymond agradeceu Anne por conseguir evitar que algo pior acontecesse. “Depois de levar todo mundo pra ilha, ela ainda voltou para o mar para salvar mais dois surfistas. A Anne teve uma voz de comando, foi muito corajosa, e eu agradeço de todo coração”, finalizou.