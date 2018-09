Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas recriam foto com os filhos

A atriz Catherine Zeta-Jones fez post no Instagram recriando uma foto com o marido Michael Douglas e seus filhos Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Catherine Zeta-Jones fez um post no Instagram recriando uma foto que tirou com o marido Michael Douglas e seus filhos, Dylan e Carys, no início dos anos 2000. A família, que raramente aparece junta em fotos nas redes sociais, está passando uma temporada no chalé que eles possuem no Canadá.

“Como o tempo passa! Do lado de fora do nosso chalé no Canadá”, escreveu a atriz na legenda da foto. A foto original mostra o casal com os filhos ainda no colo quando eram crianças, enquanto na reprodução os pais aparecem abraçados com eles já adolescentes.

Veja abaixo a foto.