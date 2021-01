Castanhari relembra convite para 'BBB': 'ia sair na mão com o Prior'

Felipe Castanhari, do Canal Nostalgia Foto: YouTube / @Canal Nostalgia

Felipe Castanhari relembrou o convite que afirma ter recebido da Globo para participar do Big Brother Brasil em 2020. Em entrevista ao podcast Mais que 8 Minutos, de Rafinha Bastos, o youtuber afirmou que acredita que teria se desentendido com outros participantes.

"Eu já fui chamado para o Big Brother que bombou e não aceitei. Nenhum arrependimento. Eu sei que ia ser pessimo para mim ir. Não sei se ia conseguir conviver com aquelas pessoas, tenho um gênio forte".

"Algumas coisas que eu ouvi, eu não ia aguentar. Eu ia sair na mão com o Prior, obviamente. Ia tretar muito. Ele era muito folgado, falava uns bagulhos que eu ia falar: 'mano, cala a tua boca. Vai tomar no seu c***", afirmou Castanhari.

Felipe ainda destacou: "Eu, pessoalmente, na minha vida, sou meio estressadinho. É que a imagem que eu construi na internet é mais ponderada. Acho que existem diferenças entre minha imagem na internet, eu como apresentador, na Netflix, e eu pessoalmente"

"Jamais conseguiria ficar tanto tempo em uma casa com um monte de gente louca. O Pyong, mano, eu teria... Meu Deus do céu, o Pyong, não dá...", concluiu.

Questionado por Rafinha se 'bateria' em um dos participantes do BBB, Castanhari negou, em bom humor: "Não teria batido em ninguém. Olha pra mim, eu tenho 1,69m e eu não consigo [risos]. Jamais. Eu sou contra a violência. Teria vontade, mas não conseguiria brigar com ninguém".

Assista abaixo à íntegra do trecho em que Felipe Castanhari fala sobre o convite ao BBB 20: