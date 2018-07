'Casos extraconjugais são bons para o casamento', diz ator famoso por comédias românticas

Hugh Grant, de 55 anos, é conhecido por personagens em comédias românticas Foto: Bang Showbiz

Hugh Grant disse que "admira" aqueles que levam seus casamentos "muito a sério", mas mesmo assim mantêm relações sexuais com outras pessoas. O ator, que é conhecido por papéis em comédias românticas, destaca que o importante é que essas pessoas não admitem as relações extraconjugais para seus parceiros. O ator conversava com o DJ Howard Stern, da 'Sirius XM', sobre seu personagem em 'Florence: Quem é Essa Mulher?', um homem que tem uma amante.

"Eu sempre admiro os franceses e os italianos que são muito dedicados aos seus casamentos. Eles levam [o casamento] muito a sério, mas entende-se que poderão existir outros visitantes às cinco horas da tarde. Você apenas nunca se vangloria. Eles nunca dizem nada, mas isso é o que mantém os casais juntos", afirmou o galã, de 55 anos de idade.

O ator, que foi preso em 1995 depois de ser pego com uma prostituta enquanto ainda mantinha um relacionamento com Elizabeth Hurley, descreveu o casamento como "nada romântico, pois você está se fechando". Ele disse que não acredita na instituição, porque não acha que os seres humanos estão destinados a ser fiéis a apenas uma pessoa.

"Posso ver o aspecto amável de você se casar exatamente com a pessoa certa - sua melhor amiga -, é acolhedor e lindo. Mas as pessoas comentem muitos erros. Se eu acho que os seres humanos estão destinados a manter relacionamentos monógamos, fiéis de 40 anos de duração? Não, Não, Não. Quem foi que disse eles devem? Só a Bíblia ou algo assim. Ninguém nunca disse que era uma boa ideia", afirmou Grant.

Hugh é pai de Tabitha, 4 anos, e Felix, 3 anos, com Tinglan Hong; e John, 3 anos, e uma filha de oito meses de idade com Anna Eberstein.

Colegas de elenco

Hugh Grant divide os sets de filmagens de 'Florence: Quem é Essa Mulher?' com o ator Simon Helberg, que interpreta Howard Wolowitz na série 'The Big Bang Theory'. Grant admitiu ter sido ser "complacente" com Helberg por ser o primeiro filme dele. No entanto, o astro de comédias românticas disse que rapidamente compreendeu que o ator de 'the Big Bang Theory' era, de fato, uma "estrela muito maior" do que ele é.

"Aos poucos, compreendi não apenas que o cara é uma estrela muito maior do que eu, como também é o homem mais rico que eu já conheci", disse Grant.