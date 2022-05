'Casando comigo mesma', diz Vanessa da Mata sobre clipe de 'Hoje Eu Sei'

Vanessa da Mata traz clipe intimista e profundo em 'Hoje Eu Sei'. Foto: Bruno Fioravanti

Nesta terça-feira, 3, Vanessa da Mata lançou o clipe da música Hoje Eu Sei, single que está presente em dois álbuns da artista: Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina (2019) e Nossos Beijos (2020).

A cantora traz um clipe com cenas paradisíascas, onde se despe de todos seus traumas, amarras e dores do passado, para primeiro se amar.

"É um videoclipe de eu me casando comigo mesma. De um cenário de rebatismo com a autoestima. Fortalecimento de uma independência e afeto comigo. De ser menos severa com meu interno. De aceitar melhor minhas limitações, defeitos e ao mesmo tempo me apropriar de minhas qualidades. Dar o devido valor a elas. Limitar assim pessoas que me trazem esses defeitos e trazer para perto quem compartilha do meu melhor”, reflete Vanessa.

A cantora segue e explica que reinicia este momento "gostando da tranquilidade que a maturidade oferece" e que está curtindo cada vez mais viver essa fase: "Escolhendo sem medo das opiniões e achismos alheios, do tem que ser assim fanático. Ninguém tem que nada. E é bom entender quem são os algozes e os amigos de verdade, dentro e fora de si, nesse imenso reflexo do mundo que temos”.