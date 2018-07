'Casamos', conta Gregório Duvivier em foto com Giovanna Nader

Gregório Duvivier Foto: Instagram / @giovannanader

O ator e humorista Gregório Duvivier publicou uma foto vestido de terno e gravata ao lado de sua mulher, Giovanna Nader, e a filha do casal, Marieta, nascida no começo do ano.

"Casamos na Slow Bakery", escreveu na legenda, em referência a uma padaria artesanal localizada na cidade do Rio de Janeiro.

Gregório e Giovanna estão juntos desde 2016. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo mostrando os três no banco traseiro de um carro, com as roupas da foto.

No passado, Gregório chegou a se casar com a também atriz Clarice Falcão, com quem esteve entre os anos de 2009 e 2014.

