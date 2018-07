Casamento de Wesley Safadão terá talheres de prata com o nome dos noivos gravado

Wesley Safadão e Thyane Dantas são pais da pequena Ysis, de três anos Foto: Reprodução/Instagram

O casamento de Wesley Safadão com Thyane Dantas terá até talheres de prata com os nomes dos noivos gravado.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o luxo da cerimônia, que acontecesse nessa segunda-feira, 1, no Terminal Marítimo de Fortaleza, às 16h, é tão grande que até esse detalhe foi pensado.

Além dos talheres, os noivos vão brindar a união usando taças personalizadas com as iniciais "T W" estampadas.

Para evitar penetras no casamento, Wesley e Thyane reforçaram a segurança enviando aos seletos convidados um cartão individual que conta com um código de leitura digital, além de um selo holográfico. Junto com esse cartão de segurança, os convidados receberam um convite com a frase da música gospel Deus de Promessas. Na parte de cima do convite, junto aos nomes dos noivos, está escrito: "Meus olhos vão ver o impossível acontecer!".