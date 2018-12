Casamento de Miley Cyrus e Liam Hemsworth custou até US$ 20 mil

Miley Cyrus e Liam Hemsworth Foto: Danny Moloshok / Reuters

O casal Miley Cyrus e Liam Hemsworth surpreendeu os fãs ao publicar nas redes sociais algumas imagens do casamento secreto que ocorreu no domingo, 23.

Na quarta-feira, 26, ela publicou algumas fotos da cerimônia no perfil oficial dela no Instagram.

A celebração foi íntima, apenas para alguns amigos e familiares, e não teve publicidade. Mas o jornal The Mirror fez uma estimativa dos gastos do casal e chegou a valores muito inferiores aos de personalidades por todo o mundo. Segundo a publicação, eles não gastaram mais de US$ 20 mil.

De acordo com o periódico, o casal não teve custo com igreja ou salão de festa, já que a cerimônia ocorreu na residência própria. Em bebidas, Miley e Liam teriam gasto US$ 1.320 em champanhe e outros. O bolo, de três andares, feito pela padaria Ivey Cake custa, em média, US$ 220.

Algumas imagens foram publicadas pelo pai de Miley, o músico Billy Ray Cyrus, no perfil oficial dele no Twitter.

Wedding wouldn't be complete with out one shot from Dads out dated blackberry camera. Love seeing all so happy pic.twitter.com/Ap7OUNJGp5 — Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) 27 de dezembro de 2018

No quesito decoração, teriam sido investidos US$ 675 em balões impressos com a data do casamento e US$ 1.500 em rosas e arcos de flores, além do buquê e a lapela branca de anêmona de Liam.

O item mais caro pode ter sido o vestido de Miley, de Vivienne Westwood e feito sob encomenda, por US$ 8.600. Acredita-se, ainda de acordo com The Mirror, que Liam teria usado um terno e sapatos que já possuía.