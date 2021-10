Casal provoca indignação com tigre selvagem em chá revelação; veja o vídeo

Vídeo de tigre em chá revelação gerou polêmica nas redes sociais Foto: Instagram/ @lovindubai

Um casal em Dubai fez um chá revelação que viralizou nas redes sociais. O vídeo causou indignação, pois eles usaram um tigre selvagem para estourar um balão cheio de pó colorido.

Na gravação, é possível ver o animal feroz voltando-se para um balão em uma praia próxima ao popular hotel Burj Al Arab. Então o tigre salta no ar e estoura um dos balões com suas garras, revelando o sexo da criança: uma menina.

Segundo o site Daily Star, o post foi publicado há quatro dias, pela usuária Carlotta Cavallari. Na legenda, ela explicou: "O tigre não foi ferido e o plástico foi descartado. Relaxem todos".

Porém, a publicação viralizou quando foi compartilhada pela página Lovin Dubai no Instagram. Nos comentários, os seguidores questionaram se o ato é legal. "Estou enojado com a mentalidade das pessoas que pensam que isso está 'ok'", escreveu um.

"Isso não é algo para se orgulhar. Esses animais não são animais de estimação", disse outro. "Absolutamente ridículo! Que pena! Que a selva esteja na selva!", disse um terceiro.

De acordo com o Times Now News, recentemente, autoridades de Dubai emitiram um alerta e lembraram que, segundo as leis dos Emirados, é proibido levar qualquer animal selvagem para um ambiente público.