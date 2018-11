Casa de Caitlyn Jenner é destruída por incêndio na Califórnia

Caitlyn Jenner no tapete vermelho de festa da revista 'Vanity Fair', em março Foto: Evan Agostini/ AP

O incêndio florestal que se alastra pela Califórnia, nos EUA, já afetou milhares de pessoas, entre elas personalidades de Hollywood. Segundo o site TMZ, Caitlyn Jenner teve sua casa nas colinas de Malibu destruída pelo fogo nesta sexta-feira, 9.

No entanto, há cerca de 15 horas, a ex-atleta afirmou nas redes sociais que, após a evacuação, já estava fora da área de risco e que ainda não sabia se sua residência foi, de fato, atingida ou não pelas chamas.

Sophia Hutchins, mulher de Caitlyn, publicou no story do Instagram um vídeo em que as duas e seus cachorros aparecem dentro de um carro. Ela afirma que todos estão seguros e "é isso que importa".

Assista ao vídeo de Caitlyn:

A mansão que supostamente foi incendiada já havia aparecido no reality show The Keep Up With The Kardashians. Caitlyn participou do programa que tem entre as protagonistas suas ex-enteadas Kim Kardashian, Khloé e Kourtney, que também tiveram que evacuar suas casas em Calabasas na quinta, 8.